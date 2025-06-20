Darphane’den Galatasaray’a Özel Para: 5 Bin Adet Başlatıldı

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞUNA ÖZEL HATIRA PARASI ÜRETİLECEK

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü kez, toplamda ise 25. kez şampiyonluğa ulaştı. Bu başarıya istinaden Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğuna özel bir hatıra parası çıkarmak adına çalışmalara başladı. Sanatçı Birsen Kendirci’nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Beş bin adet basılacak olan para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan bu hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında “Galatasaray” yazısı yer alıyor ve 25. şampiyonluk vurgusu yapılıyor. Diğer yüzünde ise 5 yıldızlı Galatasaray logosu bulunuyor. Basılan hatıra parasının üretim sürecini görüntüleme fırsatı yakalayan basın mensupları, bu özel paranın detaylarını öğrenme şansı buldu.

PARANIN ÜRETİMİNDE HIZLI SÜREÇ

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, “Güzel bir hatıra parası ürettik” dedi. AA muhabirine açıklamalarında Yıldız, Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak amacıyla kısa sürede hatıra parasını hayata geçirdiklerini belirtti. “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızını aldı. 2025 yılındayız. Tüm 5’leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğunu dikkate alarak tasarımı ile dikkat çeken bir hatıra parası ürettik” şeklinde konuştu. Üretim sürecinin oldukça hızlı ilerlediğini vurgulayan Yıldız, “Genelde bu tarz süreçler en az 3 ay sürüyor. Ancak sıcağı sıcağına piyasaya bu parayı sunabilmek için yoğun bir tempoda çalıştık” dedi.

PARA SATIŞA SUNULACAK

Yıldız, paranın gümüş olması ve tasarımıyla dikkat çektiğini belirterek, “Bunu gümüş okside olarak bastık. Hem gümüşün madeni değeri var, hem de tasarım olarak güçlü bir yönü bulunuyor. İkisi birleşince gerçekten olunması gereken bir koleksiyon değeri taşıdığına inanıyoruz” ifadelerini kullandı. 5 bin adet paranın iki yıl içerisinde piyasaya sürüleceğini aktaran Yıldız, ilk etapta 2 bine yakın hatıra parasının satışa sunulacağını duyurdu.

TASARIMDA TARAFTAR DUYGUSU YANSITILDI

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu belirterek şampiyonluk coşkusunu tasarımı yaparken yaşadığını ifade etti. “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak için aslan figürünü kullanmak istedik. Aslan, güçlülüğü simgeler” diyen Kendirci, ihtişamı artırmak için özel çizgiler kullandıklarını aktardı. Kendirci, “Taraftarlık duygusunu içten benimsedim. Bu tasarım, bana büyük mutluluk verdi” şeklinde değerlendirdi.

Kendirci, hatıra paranın sertifikasında isminin yer alacak olmasından dolayı duyduğu gururu da dile getirerek, “Her hatıra paramızda olduğu gibi bunda da bir sertifika olacak. Bu sertifikayla paranın görselleri, teknik özellikleri ve tüm futbolcuların isimleri yer alacak. Sanatçı olarak adımın geçmesi benim için gurur verici” diyerek sözlerini sonlandırdı.