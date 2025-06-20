Darphane, Galatasaray için özel para

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK HATIRA PARASI

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü kez, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde etti. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu başarıya özel olarak hatıra parası üretmek için çalışmalara başlamış durumda. Sanatçı Birsen Kendirci’nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Toplam 5 bin adet basılacak olan bu para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında bulunacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Bir yüzünde kükreyen aslan figürüyle “Galatasaray” yazarken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu yer alıyor. Paranın üretim süreci ise özel olarak takip ediliyor.

ŞENOL YILDIZ’DAN AÇIKLAMALAR

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, çıkardıkları bu hatıra parasının yüksek koleksiyon değeri taşıdığını belirtiyor. AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Galatasaray 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5’leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için güzel bir hatıra parası ürettik.” diyor. Üretim sürecinin oldukça yoğun geçtiğini vurgulayan Yıldız, “Hatıra parasının tasarımı, hazırlanması ve basılması 15 gün içinde tamamlandı.” şeklinde açıklamada bulunuyor. Ayrıca, paranın gümüş olmasının ve tasarımının onun değerini artırdığını ifade ediyor.

BİR DİZİ KULAK VEREN BİR TASARIM

Hatıra parayı tasarlayan Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti. Paranın tasarımında aslan figürünü ön plana çıkarmak istediğini dile getiren Kendirci, “Aslan, güçlüyü simgeler. İhtişamı arttırmak adına aslan figürünü kullandık.” diyor. Kendirci, tasarım sürecinde taraftarlık duygusunu her zaman ön planda tuttuğunu vurguluyor. “Yaşadığımız 25. şampiyonluk ve alınan 5. yıldızla ilgili böyle bir çalışmayı yapmak benim için mutluluk verici.” ifadeleriyle duygularını aktarıyor. Ayrıca, hatıra paranın sertifikasında isminin yer alacak olmasının onu gururlandırdığını belirtiyor. “Her hatıra paramızda olduğu gibi bunda da bir sertifika olacak. Üzerinde paranın görselleri, teknik özellikleri ve tüm futbolcuların isimleri yer alıyor.” diyerek duygularını paylaşıyor.