Darphane, Galatasaray İçin Özel Para Basacak

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞU VE HATIRA PARASI ÜRETİMİ

Galatasaray Futbol Takımı, 2024-2025 sezonunu Süper Lig’de zirveyle tamamlayarak üst üste üç, toplamda 25. kez şampiyonluk elde etti. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, bu tarihi başarıya özel hatıra parası üretimi için çalışmalara başlamış durumda. Sanatçı Birsen Kendirci’nin tasarladığı hatıra parası, 925 ayar gümüşten imal ediliyor. Toplam beş bin adet basılacak olan bu paralar, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan hatıra parası, 2 bin 250 liradan satışa sunulacak. Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında Galatasaray yazısı yer alırken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu bulunuyor. Üretim süreci Anadolu Ajansı tarafından görüntülendi.

İTHAM AŞAMASI VE HIZLI ÜRETİM SÜRECİ

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, yüksek koleksiyon değerine sahip bir para bastıklarını ifade etti. AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray’ın şampiyonluğunun ardından hatıra parasının hızla hayata geçirildiğini belirterek, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımı hayata geçirdik. Üretim süreci oldukça hızlı ve yoğun bir şekilde ilerledi, normalde bu tarz süreçler en az 3 ay sürer. Ama biz kısa sürede piyasaya sunabilmek için yoğun çaba sarf ettik.” şeklinde konuştu.

Yıldız, paranın gümüş olması ve tasarımıyla dikkat çektiğini vurgulayarak, “Genelde 38,61 ebatında para çalışıyoruz. Bu parayı gümüş okside olarak bastık. Gümüşün kendisi bir değer taşıyor ve tasarımın ayrıca güçlü bir yönü var.” sözlerini kullandı. Hatıra parasının 5 bin adet olarak planlandığını aktaran Yıldız, “İlk etapta 2 bine yakın para piyasaya sunulacak. Bunun yüzde 30’u elektronik mağaza üzerinden satılacak; geri kalan kısmı ise Beşiktaş’taki mağazamızdan satışa çıkacak.” diye ekledi.

KENDİRCİ’NİN TARAFTARLIK DUYGUSU

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu ve şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını belirtti. Paranın tasarımında, Galatasaray’ın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak için aslan figürünü kullandıklarını söyleyen Kendirci, “Aslan, gücü simgeler. Güçlü bir imaj sergilemek için aslan figürünü seçtik. Bu tasarımı yaparken taraftarlık duygusunu da özenle benimsedim.” dedi.

Ayrıca, hatıra paranın sertifikasında isminin yer alacak olmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu aktaran Kendirci, “Hatıra parayı satın alan kişilere sertifika verilecek. Üzerinde paranın görselleri, teknik özellikleri ve tüm futbolcuların isimleri olacak.” şeklinde açıklamalarda bulundu. Kendirci, “25. şampiyonluk ve alınan 5. yıldızla bu projeyi gerçekleştirmek, benim için mutluluk verici.” ifadeleriyle sonlandırdı.