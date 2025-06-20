Darphane, Galatasaray Özel Para Üretiyor

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUĞUNA ÖZEL HATIRA PARASI ÜRETİLİYOR

Galatasaray Futbol Takımı, 2024-2025 Süper Lig sezonunu zirvede tamamlayarak üst üste üçüncü, toplamda ise 25. kez şampiyonluk elde etti. Bu başarı nedeniyle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğuna özel bir hatıra parası üretmek için çalışmalara başladı. Sanatçı Birsen Kendirci tarafından tasarlanan hatıra parası, 925 ayar gümüşten yapılacak. Beş bin adet basılması planlanan para, 38,61 milimetre çapında ve 31,10 gram ağırlığında olacak. Yüksek koleksiyon değeri taşıyan hatıra parası 2 bin 250 liradan satılacak. Paranın bir yüzünde kükreyen aslan figürü etrafında “Galatasaray” yazısı ve 25. şampiyonluk vurgusu yer alırken, diğer yüzünde 5 yıldızlı Galatasaray logosu bulunuyor.

YÜKSEK KOLEKSİYON DEĞERİNE SAHİP PARA BASILDI

Darphane Dairesi Başkanı Şenol Yıldız, “Yüksek koleksiyon değerine sahip bir para bastık” diyerek, Galatasaray’ın şampiyonluğunu ilan ettikten sonra hızlı bir şekilde hatıra parasını hayata geçirdiklerini bildirdi. Yıldız, “Galatasaray, 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı aldı. Aynı zamanda 2025 yılındayız. Tüm 5’leri sıralayarak kazandığı bir şampiyonluk oldu. Biz de 5 yıldız, 2025 ve 25. şampiyonluğu dikkate alarak güzel bir tasarımla Galatasaray için hatıra parası ürettik.” şeklinde konuştu. Üretim sürecinin dikkat çekici bir hızda ilerlediğini belirten Yıldız, “Yaklaşık 15 günlük bir sürede tasarımı, hazırlığı, basılması, minelenmesi ve paketlenmesi tamamlanmış oldu. İnşallah uygun bir tarihte satışa çıkaracağız.” dedi.

HATIRA PARASININ TASARIMI VE HEDEFİ

Hatıra parayı tasarlayan sanatçı Birsen Kendirci, Galatasaray taraftarı olduğunu vurgulayarak şampiyonluk coşkusunu hissederek çalıştığını ifade etti. Kendirci, “Galatasaray’ımızın 25. şampiyonluğunu ön plana çıkarmak adına logodan ziyade aslan figürünü kullanmak istedik. Aslan, güçlüyü simgeler ve ihtişamı arttırmak için bu figürü tercih ettik.” dedi. Kendirci, galibiyetin sembolü olan hatıra parasının tasarımında taraftarlığın önemini vurgulayarak, “Benim için bu çalışmayı yapmak gurur verici. Bir taraftar gibi düşünerek en iyisini üretmeye çalıştım.” açıklamasında bulundu.

Kendirci, hatıra paranın sertifikasında isminin yer alacak olmasının kendisi için gururu artırdığını belirterek, “Her hatıra paramızda olduğu gibi bunda da bir sertifika olacak. Hatıra parayı satın alan kişilere sertifika verilecek. Burada sanatçı olarak adımın geçmesi benim adıma gurur verici.” diyerek tasarım sürecini tamamladı.