Darphane UTTS Ücretlerinde İndirime Gitti

ULUSAL TAŞIT TANIMA SİSTEMİ ÜCRET DÜZENLEMELERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Kapsamında Taşıt Tanıma Birimi ücret düzenlemeleri hakkında detaylı bilgi sundu. Darphane, 2 bin 791 lira olan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi ücretini 2 bin 172 liraya indirdi. Ödeme gerçekleştirmiş araç sahiplerine ise 619 lira tutarında UTTS iade ücreti yapılacağı belirtildi.

2025 YILINDA KOLAYLIK SAĞLANACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “2025 yılının Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi’ne geçiş yılı olmasına istinaden” bazı destek ve avantajların sunulacağı duyuruldu. 25 Mart 2025 ile 30 Nisan 2025 tarihleri arasında, utts.gov.tr adresinden kayıt ve ödeme işlemlerini gerçekleştirecek mükelleflere, TTB bedeli için 2025 yılı fiyatları olan 2 bin 791.45 lira yerine, 2 bin 172 lira tutarında indirim uygulanacak.

SATIN ALIP MONTAJ YAPANLARA İADE

1 Ocak 2025-25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alan ve montaj işlemlerini gerçekleştiren mükellefler, 2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın alıp ödemelerini yaptıktan sonra, www.utts.gov.tr üzerinden başvuru işlemlerini 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlayarak 619.45 lira tutarında iade alacaklar. Uygulama detayları, aynı web adresinde açıklanacak.

MONTAJ YAPMAYANLARA İADE YAPILACAK

Montaj işlemlerini henüz yaptırmamış olan ve faturası kesilmemiş mükelleflere ise, montaj tamamlandıktan sonra 619.45 lira tutarında iade, banka havalesiyle gerçekleştirilecek.

KAYIT DIŞI EKONOMİYİ ÖNLEME HEDEFİ

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomi ile etkin şekilde mücadele etmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı, 5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazetede Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ni yayımladı. UTTS’nin kurulması ve işletilmesi görevini ise Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü üstlendi.

YENİ NESİL ÖDEME SİSTEMİ

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi, kiralama ile edinilen veya işletmeye dahil olan taşıtların kullanımı esnasında akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, taşıt plaka bilgilerini elle girmeye gerek kalmadan, yeni nesil akaryakıt pompa ödeme kaydedici cihazlarına otomatik olarak gönderilmesini sağlayacak.