Dava, 29 Eylül’e Ertelendi

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’E YUMRUKLU SALDIRI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi’nde Sırrı Süreyya Önder için yapılan anma töreninin ardından bir saldırıya uğramıştı. Bu olayda Selçuk Tengioğlu, anma töreninin sona ermesiyle birlikte Özgür Özel’e yumruk atarak saldırıda bulundu. Olay sonrası hemen yakalanan Tengioğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından “kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklandı.

TUTUKLU SANIK MAHKEMEDE

Selçuk Tengioğlu, önceki gün üçüncü kez mahkeme önüne çıktı. Duruşma sonucunda mahkeme, Özgür Özel’e yöneltilen saldırı nedeniyle Tengioğlu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Dava ise 29 Eylül tarihine ertelendi.

SALDIRI OLAYI VE SONRASI

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından Özgür Özel, etkinlikten ayrılırken yanına yaklaşan bir kişi tarafından yumruklandı. Olay anında korumalarıyla güvenlik önlemleri altında alandan çıkan Özel, saldırıyı gerçekleştiren Selçuk Tengioğlu’nun polis tarafından gözaltına alındığını öğrendi. Saldırgan, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldükten sonra işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuyla ilgili “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir.” açıklamasını yaptı. Yapılan sorgulamada, Selçuk Tengioğlu’nun geçmişte 9 Mayıs 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. ve oğlu B.T’yi öldürdüğü, küçük kızı G.T’yi ise yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve 2020’de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi. Ayrıca, şüphelinin herhangi bir siyasi parti veya örgütle bağlantısının olmadığı ve akıl sağlığına dair bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.