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Dava Ece Üner İçin Açıldı

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İKİ CEZA SUÇUDUR

İstanbul’daki Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları sebebiyle ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlarından Halk TV Ana Haber sunucusu Ece Üner hakkında dava açtı. Üner için, 2 yıla kadar hapis cezası ve 50 günden az olmamak kaydıyla adli para cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

YARGILAMA SÜREÇLERİ

Ece Üner’in yargılanacağı mahkeme, İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi olacak. Üner, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak ‘yargı organlarını alenen aşağılama’ ve ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs’ suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Savcılık, hakkında ifadeye çağrılan Üner’e, yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla serbest kalma kararı vermişti.

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