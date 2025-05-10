Dava, Ünlü Emlakçı Long’un Ölümü

SKANDAL OLAY DALLAS’TA GERÇEKLEŞTİ

5 Nisan 2025 tarihinde gece yarısı 02.30’da, ünlü emlakçı Ashlee Long iş görüşmesinden çıkıp bir arkadaşıyla birlikte yolda ilerlerken korkunç bir olay yaşandı. Kendrick Finc isimli bir şahıs, “Mercedes aracıma dokundun” diyerek Long’a saldırdı. Kısa sürede başlayan söz düellosu, kavgaya dönüşünce, Ashlee Long’un arkadaşı William Kistler çantasındaki silaha hamle yaptı. Bu durumu gören Kendrick Finc ise belindeki tabancayı çıkarıp hemen 3 el ateş etti. Sonuç olarak, açılan ateşle yaralanan Ashlee Long hastaneye kaldırıldı; ancak burada yaşamını yitirdi.

FINC’DAN ŞOK AÇIKLAMA

Olaydan saatler sonra Finc, polisi arayarak kendisinin “tetikçi” olduğunu ifade etti. Yapılan araştırmalarda, Finc’in geçmişte hırsızlık ve uyuşturucu gibi suç kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Avukatı ise Kistler’i suçlayarak, Long’un ölümünün yanı başındaki arkadaşının eylemlerinden kaynaklandığını savundu. Finch’in avukatı, müvekkilinin yalnızca kendini savunduğunu ileri sürdü.

AİLE KONUŞTU

Long’un ailesi, kızlarının yanlış zamanda yanlış yerde bulunduğunu belirterek medya ile konuşmaktan sakındı. Long’un annesi Michelle Long, “Hala kafam karışık. Her gün sersem gibi hissediyorum” diyerek duygularını dile getirdi.