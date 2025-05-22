“Davanın Muhatabı Benim, Kimse Dinlemedi.”

DAVA SÜRECİNE DAİR AÇIKLAMALAR

Eşinin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok aleyhine yaptığı şikâyetten vazgeçen Şükriye Aci, kayınbabası Özer Aci’nin kendisine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Şükriye Aci, “Kimse beni dinlemedi davanın asıl muhatabı benim” diye belirtti. Aci, “Haklıyken, haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Oğlumun ve benim hakkım olan, tazminat davasında zaten alacak olduğumuz parayı bu şekilde almış oldum” dedi.

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İstanbul Eyüpsultan’da 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un çarparak ölümüne neden olduğu Oğuz Murat Aci’nin eşi olan Şükriye Aci, Cihantimur ve oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok aleyhindeki şikâyetinden vazgeçiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, “Maddi ve manevi zararımız karşılanmıştır” şeklinde ifadeler yer almakta. Bu durum, Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci’nin, “Şükriye Aci, oğlumun kanını bir bedel karşılığında sattı” sözleriyle yanıt buluyor.

HUKUKİ YOLLARA BAŞVURMAYI PLANLIYOR

Şükriye Aci, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, kendisi hakkında yapılan yorumlarla ilgili hukuki yollara başvuracağını duyurdu. Ekol TV’ye verdiği bir röportajda, “Kimse beni dinlemedi davanın asıl muhatabı benim” diyerek eleştirileri yanıtladı. Aci, “Haklıyken, haksız duruma düştüm. Bir sürü lince ve iftiraya maruz kalıyorum” sözlerine de yer verdi.