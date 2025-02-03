Davetsiz Misafir Çifti Ödül Gecesinden Çıkarıldı

GECEDEKİ ETKİLEYİCİ ANLAR

Bu yıl 67’nci kez düzenlenen ödül töreni, Los Angeles’taki Crypto.com Arena’da gerçekleşti. Törenin dikkat çeken bölümlerinden biri de kırmızı halıydı. Müzik dünyasının önemli isimleri, en etkileyici görünümleriyle kırmızı halıda boy gösterdi. Bazıları şık tercihlerle dikkat çekerken, bazıları da rüküş seçimleriyle gündeme geldi.

KAHNYE WEST’İN SKANDALI

Bu yılki etkinliğe damga vuran olaylardan biri de Kahnye West’in katılımıydı. West, eski eşi Kim Kardashian’ın yerine, karısı Bianca Censori ile birlikte törene katıldı. Ancak çok geçmeden çift, dışarı çıkarıldı. Çünkü West ve Censori, etkinliğe davetli değildi. Öte yandan Bianca Censori’nin şeffaf elbisesi, gecenin tatsız sürprizlerinden biri olarak anıldı.