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David Beckham ve Romeo İstanbul’da Keşifte

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DAVID BECKHAM’IN İSTANBUL ZİYARETİ

Dünyaca ünlü futbolcu David Beckham, İstanbul’a geldi ve bu gezide oğlu Romeo Beckham ile onun sevgilisi Gray Sorrenti de ona eşlik etti. Üçlü, İstiklal Caddesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Beckham’ın İstanbul ziyareti, sosyal medya platformlarında büyük ilgi gördü.

HAYRAN KALAN FOTOĞRAF ANLARI

Posta’nın haberine göre, etkinlik sonrasında hayranlarının beklediği Beckham, kapının önünde durarak fotoğraf çektirmek isteyenlerle ilgilendi. Samimi davranışlarıyla dikkat çeken Beckham, hayranlarının isteklerini geri çevirmedi. Kısa bir buluşmanın ardından, aracına binerek İstanbul’dan ayrıldı.

ROMEO BECKHAM’IN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

Bu arada, David Beckham işlerini yürütürken, oğlu Romeo Beckham ve sevgilisi İstanbul’u dolaştı. Romeo, Türkiye’de olduklarını gösteren bir poz paylaşarak Türk bayrağını ekledi. Ayrıca, ünlü çiftin Kapalı Çarşı turundan bir kare de sosyal medyada yer aldı.

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