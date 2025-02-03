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Spor

David Datro Fofana, Göztepe’den Ayrıldı

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GÖZTEPE’DEN FOFANA AÇIKLAMASI

Süper Lig takımlarından Göztepe, kadrosunda kiralık olarak bulundurduğu David Datro Fofana’nın Chelsea kulübüne dönmesi konusunda anlaşmaya vardığını bildirdi. Kulübün sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, “Kiralık olarak formamızı giyen David Datro Fofana’nın, kulübü Chelsea FC’ye dönmesi konusunda hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağlanmıştır” ifadeleri yer aldı.

FOTBOLCUYA ŞANSLAR DİLENDİ

Yapılan açıklamada, Fofana’ya teşekkür edilerek, onun futbol kariyerinde başarılar diledi. Göztepe, Fofana’nın gelişimine katkı sağladığı için memnuniyetini dile getirdi.

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