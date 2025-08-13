Davutköy Sapağında Kaza Gerçekleşti

KAZA BİLGİLERİ

Çınarcık köyü yakınlarında bulunan Davutköy sapağında, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı araçla çarpıştı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Bunun üzerine kaza yerine sağlık ekipleri, jandarma ve itfaiye grupları yönlendirildi.

Meydana gelen kazada maalesef 6 kişi hayatını kaybetti. Cenazelerin araçlardan çıkarılmasının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı belirtildi. Jandarma ekipleri, kazanın sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.