More
Gündem

‘Dayı 2’, İlk Haftada Zirvede

dayi-2-ilk-haftada-zirvede

REKOR KIRAN FİLM

7 Şubat’ta gösterime giren film, ilk üç günde 80 bini aşkın seyirciyle dikkat çekici bir başarı sağladı. “Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi”, vizyona girdiği hafta ilk üç günde en çok izlenen film olarak zirveye oturdu. Bu başarıyı, “Kutsal Damacana 5: Zombi” ve “Rafadan Tayfa 5” gibi yapımlar izledi.

Aksiyon Dolu Büyüleyici Kadro

Aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin büyük ilgisini çeken “Dayı 2”nin oyuncu kadrosunda önemli isimler bulunuyor. Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç ve Umut Oğuz, filmin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Fabrikada Çıkan Yangın Korkuttu

Afyonkarahisar'daki orman ürünleri fabrikasında çıkan yangına ekipler hızla müdahale ediyor. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
Flaş

New York’ta DeepSeek Kullanımı Yasaklandı

New York'ta, Çinli bir firmanın geliştirdiği DeepSeek yapay zeka modeli, güvenlik endişeleri sebebiyle hükümete ait cihazlarda yasaklandı. Vali Kathy Hochul, kamu güvenliğinin önceliği olduğunu vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.