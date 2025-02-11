‘Dayı 2’, İlk Haftada Zirvede

REKOR KIRAN FİLM

7 Şubat’ta gösterime giren film, ilk üç günde 80 bini aşkın seyirciyle dikkat çekici bir başarı sağladı. “Dayı 2: Bir Adamın Hikâyesi”, vizyona girdiği hafta ilk üç günde en çok izlenen film olarak zirveye oturdu. Bu başarıyı, “Kutsal Damacana 5: Zombi” ve “Rafadan Tayfa 5” gibi yapımlar izledi.

Aksiyon Dolu Büyüleyici Kadro

Aksiyon sahneleriyle sinemaseverlerin büyük ilgisini çeken “Dayı 2”nin oyuncu kadrosunda önemli isimler bulunuyor. Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler, Ergül Miray Şahin, Recep Çavdar, Yüksel Arıcı, Bora Karakul, Sabahattin Yakut, Gizem Erdem, Serkan Genç ve Umut Oğuz, filmin dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.