DeepSeek-R2, GPT-5’ten İyi Olacak mı?

DERİN DÜŞÜNME YETENEKLERİ

Çin merkezli yapay zeka girişimi DeepSeek, çok yakında piyasaya süreceği yeni büyük dil modeli (LLM) olan DeepSeek-R2 ile tekrar dikkatleri üzerine çekiyor. Huawei’nin Ascend 910B çip kümesiyle çalışan bu modelin, 15-30 Ağustos tarihleri arasında tanıtılması planlanıyor. 512 PetaFLOPS işlem gücüne ulaşan sistem, önceki R1 modeline göre daha gelişmiş mantıksal düşünme, yanıt verme ve görev verimliliği sağlıyor. Şirket, maliyet etkinliği, açık kaynak yapısı ve verimliliği koruma hedefini güdüyor.

TARİHİ HİSSE DEĞER KAYBI

DeepSeek, ocak ayında tanıttığı R1 modeliyle ABD teknoloji dünyasında önemli bir etki yaratmıştı. Apple’ın ABD uygulama mağazasında en çok indirilen ücretsiz uygulaması olan DeepSeek-R1, geliştirilme maliyetinin yalnızca 5,6 milyon dolar olduğunu belirtirken, bu durum OpenAI’nin milyarlarca dolarlık GPT modellerine bir alternatif sundu. Bu durum, Nvidia hisselerinde tarihin en büyük tek günlük değer kaybını yaşatmıştı.

GÜVENLİK ENDİŞELERİ

R1’in elde ettiği başarı, “büyüğün her zaman daha iyi olduğu” fikrini sorgulatarak, daha küçük ama verimli modellerin yüksek performans sunabileceğini gösterdi. Ancak şirket, Çin’deki veri merkezleri ve Pekin yönetimiyle olası bağlantıları nedeniyle ABD’de güvenlik endişeleri ile karşı karşıya kaldı. Uzmanlar, DeepSeek’in R2 modeliyle küresel rekabete geri dönmek istemesine rağmen, yüksek performanslı çip tedarikinde yaşanan sorunlar ve hem ABD hem de Çin’de artan rekabetin, şirketin ilerlemesini zorlaştırabileceğini belirtiyor.