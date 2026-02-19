Değerli Metallerde Dalgalanma Devam Ediyor

Altın ons fiyatı, yaklaşık 4 bin 960 dolara doğru gerileyerek, Ocak ayı sonundaki rekor seviyelerden sonra dalgalı seyrine devam ediyor. Piyasalar, son FOMC tutanaklarını değerlendirmeye devam ederken, Federal Rezerv yetkilileri arasındaki görüş ayrılıkları dikkat çekiyor. Bazı yetkililer, faiz indirimlerine ara verilmesi gerektiğini savunurken, enflasyonun düzelmesi durumunda ilerleyen aylar için gevşeme olasılığını dile getiriyor. Diğer bir grup ise, faiz artırımı ihtimalini gündeme getirerek, gelecekteki faiz oranlarına ilişkin iki taraflı açıklamaların yapılmasını talep ediyor. Bu gelişmeler sonunda, yatırımcıların faiz indirim beklentilerinin azaldığı bildirilmekte.

ÖNEMLİ VERİLER BEKLENİYOR

Dikkatler, bu hafta açıklanacak olan kritik GSYİH ve PCE verilerine çevrildi. Çin’in Ay Yeni Yılı ile birlikte kısa vadeli değerli metal talebinin azaldığı gözlemlenirken, likiditenin düşmesi sonucunda yatırımcıların piyasadan uzak kaldığı bildiriliyor. Ayrıca, İran çevresindeki jeopolitik risklerin yeniden gündem olması dikkat çekiyor. Sonuçsuz kalan görüşmelerin ardından, ABD askeri müdahalesinin haftalarca sürebilecek bir kampanya olarak gelişebileceğine dair bazı haberler yayılmakta.

ONS ALTINDA DALGALANMA

Ons altın, güne 4 bin 985 dolardan başlarken, gün içinde en düşük 4 bin 960 dolar, en yüksek ise 4 bin 988 dolar seviyeleri görüldü. Şu anda işlemler 4 bin 982 dolardan geçiyor.

GRAM ALTINDA HAREKETLİLİK

Gram altın, güne 7 bin 14 liradan başlamışken, gün içinde en düşük 6 bin 980 lira, en yüksek ise 7 bin 20 lira seviyelerini gördü. Şu anda 7 bin 11 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gümüş, ons başına 78 dolara doğru yükselerek, bir önceki seansta elde edilen kazançları artırdığı bildiriliyor. Gümüş ve diğer değerli metaller, ABD’nin İran ile olası bir çatışma konusundaki endişeleri nedeniyle Orta Doğu’daki askeri varlığını artırması ve Ukrayna ile Rusya barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasından destek buluyor.

ONS GÜMÜŞ FİYATI

Ons gümüş, güne 77,38 dolardan başlarken, gün içinde en düşük 76,48 dolar, en yüksek ise 78,26 dolar seviyelerine ulaştı. Şu anda 77,95 dolardan işlem görmekte.

GRAM GÜMÜŞTE SEYİR

Gram gümüş ise 109,06 liradan işlem görmeye başladı. Gün içinde en düşük 107,78 lira, en yüksek 110,28 lira düzeyleri gözlemlenirken, şu an 109,71 liradan alıcı buluyor.