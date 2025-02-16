deha-dizisi-ekranlara-veda-ediyor

DİZİDEKİ AYRILIKLAR REYTİNGLERİ ETKİLEDİ

Deha dizisi Show TV ekranlarında fırtına gibi eserken, projeye dair kötü haberler artarak gelmeye başladı. Ay Yapım imzalı Deha dizisi, ekranlara veda kararı aldı. Güzel oyuncu Ahsen Eroğlu’nun canlandırdığı Esme karakterinin diziden ayrılması, diziye ilgili olan fanlardan sert tepkilerin gelmesine yol açtı.

Ahsen Eroğlu’nun ayrılığı sonrasında Deha dizisi reytinglerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Bu durum, rekortmen projenin ekranlara erken veda edeceği iddialarını beraberinde getirdi. Yüksek maliyetli oyuncu kadrosuna Emir Benderlioğlu gibi isimleri de katan dizi, tüm bunlara rağmen reytinglerde sınıfta kaldı.