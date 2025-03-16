Deha Dizisinde Sürpriz Ayrılık Şoku

DEHA DİZİSİNDE SÜRPRİZ AYRILIK

Deha dizisi, yeni bölümüyle izleyicilerin karşısında dikkat çeken sahneler sunmaya devam ediyor ve dizideki olaylar iyice karmaşık bir hal alıyor. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen Deha dizisi, ilerleyen bölümleriyle finale doğru adım atarken ayrılık haberleri de gelmeye başlıyor.

KARAKTERDE KÖTÜ SÜPRİZ

Dizinin kadrosuna Kuduz karakteriyle sonradan katılan Emir Benderlioğlu’nun aniden diziden ayrılması büyük bir şok etkisi yarattı. Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen, Seda Akman ve Zuhal Gencer gibi ünlü isimlerin yer aldığı Deha dizisinde, artık tüm dengeler değişiyor.