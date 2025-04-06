Deha Yeni Bölüm Bugün Yayında mı?

DEHA DİZİSİ İLGİYİ ÜZERİNE ÇEKİYOR

Her bölümüyle izleyicileri ekran başına çekmeye devam eden Deha dizisi, merak edilen sorulara neden oluyor. “Deha bugün var mı?” ve “6 Nisan Deha yeni bölüm saat kaçta?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Deha dizisinin Show TV yayın akışında yer alıp almadığı ve yeni bölüm detayları dikkatle takip ediliyor.

6 NİSAN YENİ BÖLÜM DETAYLARI

Deha dizisinin yeni bölümü, 6 Nisan 2025 Pazar akşamı Show TV ekranlarında saat 20:00’de yayınlanacak. Bu bölümde hem Devran hem de İskender, sevdikleri kadınlar için mücadele vermek zorunda kalacaklar. Fakat İskender, Devran’ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan’a karşı kendi çıkarlarına bir fırsat olarak değerlendirmek isteyecek. Cesur, İskender’in bu hamlesinin ardından para için İmre’yi bile gözden çıkarabileceğini sezecek ve onun için hiç düşünmeyeceği bir adım atacak.

TEHLİKELİ RAKİPLER VE HESAPLAŞMALAR

Karahan, Devran tarafından köşeye sıkıştırıldığında İmre için daha tehlikeli bir hale gelecek. Devran, İmre’yi bu mevcut tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender, Aysel’in kendisine dönmesi için Devran’ı en sevdiği yerden vurmak adına hazırlık yapmaktadır. Bu durum, dizinin heyecanını daha da artıracak gibi görünüyor.