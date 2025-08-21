Kayseri’de Otobüs Kazasında 1 Ölü

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Kayseri’de meydana gelen bir trafik kazasında, yolcu otobüsü ortada bulunan ağaçlara çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Hüseyin Y. yönetimindeki otobüs, Kayseri-Niğde kara yolu Develi Kavşağı civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjdeki ağaçlara çarparak ilerlemeye başladı. Otobüs, yaklaşık 200 metre boyunca sakince yol alarak çok sayıda ağaca çarptıktan sonra güçlükle durabildi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine hemen polis, jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kazada Tülay Sökmen (41) adındaki yolcunun yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanmış olan 13 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere taşındı. Hatay’dan Giresun’a gitmek üzere hareket eden otobüste toplamda 44 kişinin bulunduğu belirtildi.