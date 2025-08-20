Gündem

Benfica’lı Kerem Alkışlandı Kadıköy’de

benfica-li-kerem-alkislandi-kadikoy-de

FENERBAHÇE VE BENFİCA MAÇINDA BİR SÜRPRİZ

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun ilk maçında Fenerbahçe, Portekizli ekip Benfica ile karşılaştı. Maç, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda büyük bir heyecanla oynandı. Ancak mücadele öncesinde dikkat çeken bir durum yaşandı. Benfica’nın formasını giyen ve Fenerbahçe’ye transferi gündemde bulunan Kerem Aktürkoğlu, bu önemli karşılaşmada ilk 11’de yer aldı.

MİLLİ FUTBOLCUYU TARAFTAR ALKIŞLADI

Milli futbolcu, Kadıköy’de sahaya adım attığında tribünlerden büyük bir alkış topladı. Kerem, kendisine yönelen bu sevgi gösterisine alkışla karşılık vererek tribünlerle güzel bir iletişim kurdu.

