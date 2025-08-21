Ferrari Satıldı… Fiyatı Belli Değil

FERRARI SATIŞI VE YENİ SAHİBİ

Geçtiğimiz günlerde test amacıyla kullanılan ve E-5 karayolunda kaza geçiren bir 2012 model Ferrari 458 Italia, satışa sunuldu. Kazanın ardından bakım ve onarımıyla ilgilenen Hakan Yılmaz, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda aracın satıldığını duyurdu. Yılmaz, bu lüks otomobili futbolcu Sercan Türk’e sattığını belirtti. 34 yaşındaki Sercan Türk’ün en son Bakırköyspor’da aktif olarak futbola devam ettiği ve otomobillere olan tutkusuyla da bilindiği ortaya çıktı. Türk, hasarlı araçları alıp restore etmeyi seviyor ve Ferrari’yi de kendisi tamir ettirecek.

FİYAT VE SATIŞ DETAYLARI

Yılmaz, aracın tam satış fiyatını açıklamak istemedi. Ancak, Ferrari’nin normal piyasa değerinin 15 milyon lira civarında olduğu biliniyor. Aracın rayiç değerinin yüzde 50’den fazla değer kaybına uğrayarak satıldığı ifade ediliyor. Yılmaz, Ferrari’nin satışıyla ilgili olarak, aracın tamiriyle uğraşmak istemediğini ve bu yüzden sattığını söyledi. Ayrıca, aracın kalan parasını tamamlayarak sahibine teslim edeceğini ve hiçbir mağduriyetin yaşanmayacağının altını çizdi. Yılmaz, işinin başında olduğunu ve lüks araç servisinin faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.