“DEHB’li Bireylerde İş Hayatında Başarı”

BAŞARIYA ULAŞMANIN YOLU KENDİMİZİ TANIMAKTAN GEÇİYOR

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) olan yetişkinlerin iş yaşamında karşılaştıkları zorluklara ve başarı için geliştirebilecekleri stratejilere odaklanan Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mourat Giousouf Chousein, bu durumun yetersizliklerine dikkat çekiyor. Dr. Chousein, “DEHB’li kişiler iş yaşamlarında zaman yönetimi konusunda zorluk yaşıyorlar” diyerek, bunun yanı sıra dürtüsellik ve öfke sorunlarının da iş yerinde sorunları artırabileceğini belirtiyor.

ZAMAN YÖNETİMİNDE ZORLUKLAR YAŞIYORLAR

Dr. Chousein, DEHB’li bireylerin en büyük karşılaştıkları sorunlardan birinin aşırı erteleme eğilimi olduğunu ifade ediyor. “DEHB’li kişiler iş yaşamlarında zaman yönetimi konusunda zorluk yaşıyorlar. Görevleri önem sırasına göre sıralamakta, randevuları düzenlemekte ve günü planlamakta zorlanıyorlar” diyor. Bu durumun sonuçlarının unutulan randevular ve tamamlanmamış projelerle ağırlaşabileceğini söyleyen Dr. Chousein, “Tüm bunlara dürtüsellik ve öfke sorunları eklenince iş yerinde yaşadıkları sorunlar daha da büyüyebilir” diye ekliyor.

PLANLI ÇALIŞMA VE EGZERSİZLER FAYDA SAĞLIYOR

DEHB’li bireylerin belirtilerini kontrol etmeye yardımcı olabilecek becerilere sahip olabileceğine dikkat çeken Dr. Chousein, “Yapılacak işleri listelemek ve not tutmak, işleri sırayla yapmak dikkat dağınıklığını azaltmaya yardımcı oluyor” diyor. Ayrıca, hareket etmenin ve nefes egzersizlerinin de faydalı olabileceğini belirtiyor. “Psikoterapi bu konuların kapsamlı bir şekilde çalışılabilmesi için gerekir” diyor.

KENDİNİ TANIMA VE FARKINDALIK BAŞARI İÇİN ÖNEMLİ

Dr. Chousein, DEHB tanısı almış bireylerin iş vidağında dikkat etmeleri gereken unsurlar üzerine konuşuyor. “İş yerinde yapılacak ufak değişiklikler, DEHB’li kişilerin işlevselliğini büyük ölçüde arttırabilir. Örneğin, işleri daha yönetilebilir parçalara bölmek, bu kişilerin dikkatlerini sürdürmelerine yardımcı olur” diye açıklıyor. Stres yönetiminin de DEHB’li bireyler için önemli olduğunu vurgulayan Chousein, “Düzenli egzersiz ve yeterli uyku, stres seviyelerini azaltmaya yardımcı olabilir” diyerek destek almanın önemine değiniyor.

Dr. Chousein, DEHB’li yetişkinlerin iş yaşamındaki temel sorunun genellikle dikkat eksikliği belirtileri ile ilgili olduğunu belirtmektedir. “İlaç tedavisi başlanan DEHB’li yetişkinlerin işlerine odaklandıkları, zaman yönetimlerinde gelişmeler kaydettikleri görülüyor” demekte. Ayrıca, psikoterapinin de tedavi sürecinde önemli bir yer tuttuğunu eklemektedir. “Psikiyatrik takibin düzenli sağlanması ve ilaç tedavisinin psikoterapi ile desteklenmesi, bu süreçteki stratejilerdir” diyerek sözlerini tamlıyor.