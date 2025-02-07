Dehb Yetişkinlerde De Artış Gösteriyor

DEHB’YE DAİR ÖNEMLİ GÖZLEMLER

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), bireylerin dikkatlerini sürdürme, dürtü kontrolü ve hiperaktivite ile ilgili davranışları etkileyen bir nörogelişimsel bozukluk olarak biliniyor. Bu bozukluk genellikle çocukluk döneminde tanı alıyor. Ancak son zamanlarda DEHB teşhislerinde görülen artış, özellikle 2020 yılından itibaren sağlık uzmanlarının dikkatini çeken mühim bir konu haline geliyor.

YETİŞKİNLERDE DEHB YAYGINLAŞIYOR

Uzmanlar, DEHB’nin yalnızca çocuklarla sınırlı olmadığını ve aynı zamanda yetişkinler arasında da yaygınlaştığını belirtiyor. ‘Uzun zamandır yetişkin DEHB verisine sahip değildik, artık sık yaşanıyor’ ifadesi, bu durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Bu noktada DEHB’nin teşhisinde yaşanan değişim, hem çocuklar hem de yetişkinler için daha geniş kapsamlı bir bakış açısına gerek olduğunu vurguluyor.