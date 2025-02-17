Dem Heyeti Barzani ile Buluştu

DEM PARTİ’DEN AÇIKLAMA

DEM Parti, Irak’ın Erbil kentine giden heyetleri hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcümüz Berdan Öztürk, milletvekillerimiz Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından oluşan heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi temasları sürüyor. Heyet bugün de Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Neçirvan Barzani’nin ofisinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.” denildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Açıklamada, heyetin terör örgütü elebaşı Öcalan ile yapılan görüşmelere dair bilgilendirmede bulunduğu belirtildi. Ayrıca Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerinin alındığı ifade edildi. Heyetin yarın da Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşeceği aktarıldı.