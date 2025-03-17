DEM Heyetinden Kritik Görüşme Açıklaması

TOPLANTININ SONUCU VE AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleştirilen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalar yaptı. Çelik, Ramazan vesilesiyle teşkilatın yoğun bir çalışma içinde olduğunu ve tüm arkadaşların illere giderek vatandaşlarla bir araya geldiğini belirtti. Bu kapsamda teşkilat başkanının kapsamlı bir sunum yaptığını ifade eden Çelik, Ulaştırma Bakanı’nın da ulaştırma hizmetleri hakkında MKYK’ya bilgi verdiğini aktardı. Çelik, “Nevruz’u Türk Dünyası’ndan Balkanlar’a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz” dedi. 21 Mart’ta Haliç Kongre Merkezinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak programın önemli olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE DURUMU

Çelik, Türkiye’nin terör belasıyla mücadelede önemli bir aşama kaydetmesi gerektiğini ifade etti. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzenin son bulduğunu belirten Çelik, “Türkiye kilit olma rolünü korumakta” dedi. Aynı zamanda, Türkiye’nin dünya düzenindeki rolünün nasıl şekilleneceği hakkında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Türkiye’yi sadece güvenlik konularına indirgeyemezsiniz” sözleriyle, Türkiye’nin çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Avrupa liderlerinin Türkiye’ye dönük eleştirilerine yanıt veren Çelik, Türkiye’nin vazgeçilmezliğine dair çok sayıda makale yayınlandığını dile getirdi.

UKRAYNA VE KAOS DÖNEMİ

Ukrayna meselesine de değinen Çelik, Türkiye’nin bu konudaki önemi ve yapılacak görüşmelerin vizyonsuzluğuna dikkat çekti. “Dünyada yürüyen kaos karşısında doğru eksen için önemlidir” ifadesiyle, Türkiye’nin potansiyelinin dikkate alınması gerektiğini aktardı. Suriye’ye dair olayları yakından takip ettiklerini belirten Çelik, orada meydana gelen meşru yönetime yönelik saldırıları kınadı ve Alevi toplumuna yapılan saldırıları lanetledi. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını yineleyerek, bu durumu siyasi mezhepçilikten kurtarma gayesiyle ele aldıklarını dile getirdi.

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

AK Parti’nin Dem Parti ile yaptıkları görüşmeye de değinen Çelik, “Terörsüz Türkiye için sağlıklı dil önemli” diyerek, PKK’nın silah bırakmasını sağlamak öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti. Al-ver süreci gibi bir yaklaşım içinde olmadıklarını belirten Çelik, meseleyi sosyal ve siyasi sorunların çözümüne yönelik bir demokrasi standardı olarak değerlendirdiklerini aktardı.

Çelik, Cumhurbaşkanının liderliğinde yapılan tüm görüşmelerin devlet iradesiyle gerçekleştirildiğini ve bu süreçte dikkatli bir hazırlığın önemi olduğuna vurgu yaptı. Çağrının yapılmasıyla birlikte silah bırakma sürecinin nasıl yürütüleceği konusunun belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.