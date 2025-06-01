Dem Parti, CHP Operasyonuna Tepki Gösterdi

DEM PARTİSİNDEN TEPKİ VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li belediyelere yönelik başlattığı dört ayrı soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyona DEM Parti yöneticilerinden sert eleştiriler geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bu operasyonlar hakkında yaptığı açıklamada, “Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir” şeklinde düşüncelerini aktardı. Hatimoğulları, sosyal medya paylaşımıyla gözaltıları kınadığını belirtti ve şu sözleri dile getirdi: “İBB’ye yönelik operasyon ve İstanbul İlçe belediye başkanları ile Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının gözaltına alınmasını kınıyoruz. Siyasi hesaplaşmaların yargı yoluyla çözülmeye çalışılması ve seçilmiş temsilcilere yönelik bu uygulamalar kabul edilemez. Halkın sandıkta verdiği kararlara saygı gösterilmesi, halkın iradesinin tanınması elzemdir. Toplumsal barış ve güçlü bir demokrasi için, İstanbul’dan Van’a, Mardin’den Adana’ya kadar ülkemizde halkın iradesine saygı gösterilmeli ve bu siyasi operasyonlardan vazgeçilmelidir.”

TOPLUMSAL BARİŞA ZARAR VERİYOR

Tuncer Bakırhan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gerçekleştirdiği operasyona sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Bakırhan, yaptığı paylaşımda, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine, Adana’da Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarına yönelik gözaltı operasyonlarını kınıyoruz, bu müdahaleleri kabul edilemez buluyoruz. Demokrasinin temel ilkelerinden biri, halkın sandıkta ortaya koyduğu iradeye saygıdır. Seçilmiş belediye başkanlarına yönelik yargı eliyle yürütülen bu tür operasyonlar, toplumsal barışı zedelemektedir. Siyasi meselelerin çözüm yolu, müzakere ve diyalogdur; demokratik siyaseti dışlayan her müdahalenin karşısında olmaya devam edeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.