dem-parti-chp-yi-ziyaret-ediyor

YENİ GELİŞMELER

Terörsüz Türkiye olarak tanımlanan süreçte önemli yeni gelişmeler yaşanıyor. DEM Parti’nin İmralı heyeti geçtiğimiz hafta sonu İmralı’ya gitmiş ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapmıştı.

CHP İLE GÖRÜŞME

Bu görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti turuna başladı. Heyetin ilk durak noktası Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) oldu. DEM Parti heyeti, Genel Başkan Özgür Özel liderliğindeki CHP heyeti ile bir araya geldi. Heyette, partinin eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, ayrıca grup başkanvekilleri de bulunuyor.

İKİNCİ ZİYARET YENİDEN REFAH PARTİSİ’NE

DEM Parti heyeti, bugün Yeniden Refah Partisi’ne de bir ziyaret gerçekleştirecek. Bu ziyaretler, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile devam edecek. DEM Parti heyetinin AK Parti ve MHP ile yeni bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmış değil.