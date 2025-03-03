DEM Parti’den Bahçeli Açıklaması Geldi

DOĞAN’DAN AÇIKLAMALAR

Partisinin Merkez Yürütme Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Doğan, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısına yönelik, büyük bir kararlılıkla göreve hazır olduklarını belirtti.

FIRSATIN KAÇIRILMAMASI GEREKEN BİR DURUM OLDUĞU

Çağrının muhatabının herkes olduğunu vurgulayan Doğan, “Çağrı açık ve yalın bir biçimde ifade edildi. Kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Şimdi söylenen sözün gereklerini yapmanın tam zamanı.” dedi. Doğan, PKK terör örgütünün ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlatarak, bunun memnuniyet verici bir durum olduğunu belirtti.

TEMASLAR ÖNEMLİ

Gazetecilerin sorularını yanıtladığı konuşmasında, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş ile görüşmesine ilişkin, “Partiler ve siyasiler arası diyalog bizim savunduğumuz şeyler. Temas memnuniyet verici bir şey.” ifadesini kullandı.