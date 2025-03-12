DEM Parti’den Erdoğan’a Görüşme Talebi

GÖRÜŞME TALEBİ HAREKETE GEÇİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, randevu açıklamasının ardından DEM Parti hızlı bir şekilde harekete geçti ve görüşme talebinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinin görüşme isteğine olumlu bir yanıt verme olasılığını ifade etti. Bu durum, DEM Parti’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmek için resmi randevu talebinde bulunmasına yol açtı.

DİYALOGUN ÖNEMİ VURGULANDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, yapılacak olan görüşmenin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin temel meselelerinin çözümü için diyaloğun gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, DEM Parti’nin İmralı heyetinde bulunan Ahmet Türk de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendi görüşlerini aktarmayı arzuladıklarını ifade etti. Görüşmenin tarihi ve detayları ise önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisi verildi.