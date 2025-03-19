DEM Parti’den İmamoğlu Baskınına Sert Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde evine düzenlenen baskınla gözaltına alınması, siyasi dünyada önemli tepkilere yol açtı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmamoğlu ile ilçe belediye başkanları ve gazetecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonu sert bir dille eleştirdi. Hatimoğulları, bu durumu “hukuk sınırlarını tanımayan siyasi bir müdahale” olarak tanımlayarak, gözaltındaki kişilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

HUKUKUN SINIRLARI AŞILDI

Hatimoğulları, operasyona dair yaptığı açıklamada, bu sürecin Türkiye’de toplumsal gerginliği artıracağını vurguladı: “Sandık, oy ve makam uğruna bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının sabah baskınıyla gözaltına alınması, yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir.” DEM Parti lideri, bu tür uygulamaların demokratik değerlere ciddi zararlar verdiğini belirtti.

DİJİTAL DEMOKRASİ GEREKİYOR

Hatimoğulları, Türkiye’nin mevcut sorunlarına dair açıklamalarında, “Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve hukuktur,” diye konuştu. Bu operasyonun, ülkede zaten kırılgan olan adalet algısını daha da zedelediğini ifade eden Hatimoğulları, hükümeti bu hatalı yaklaşımı terk etmeye davet etti.

SOSYAL BARIŞA TEHDİT

DEM Parti Eş Genel Başkanı, konuşmasını güçlü bir uyarıyla sonlandırdı: “Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır.” Hatimoğulları, bu tür müdahalelerin toplumsal barışı tehdit ettiğini ve acilen durdurulması gerektiğini savundu.