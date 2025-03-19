DEM Parti’den İmamoğlu Operasyonuna Sert Tepki

İstanbul’da gerçekleşen gözaltı operasyonu büyük tepkilere yol açtı.

İMAMOĞLU’NA YAPILAN BASKIN TEPKİ TOPLADI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınması, siyasi arenada geniş yankı buldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmamoğlu’yla birlikte ilçe belediye başkanları ve gazetecilere yönelik olan bu operasyonu sert bir şekilde eleştirdi. Hatimoğulları, yaşanan durumu “hukuk sınırlarını tanımayan siyasi bir müdahale” olarak nitelendirerek, gözaltındaki kişilerin bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

TOPLUMSAL GERİLİM ARTACAK

Hatimoğulları, operasyona dair yaptığı açıklamada, bu sürecin Türkiye’de toplumsal gerilimi artıracağını belirtti. “Sandık, oy ve makam uğruna bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının sabah baskınıyla gözaltına alınması, yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir” ifadelerini kullandı. DEM Parti lideri, bu tür uygulamaların demokratik değerlere zarar verdiğini vurguladı.

DAHA FAZLA DEMOKRASİYE İHTİYAÇ VAR

Hatimoğulları, Türkiye’nin mevcut meselelerine yönelik dikkat çekerek, “Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve hukuktur” dedi. Operasyonun, ülkede zaten kırılgan olan adalet algısını daha da zedelediğini ifade eden Hatimoğulları, hükümeti bu yaklaşımı bırakmaya çağırdı.

TOPLUMSAL BARIŞ TEHDİT ALTINDA

DEM Parti Eş Genel Başkanı, sözlerini güçlü bir uyarıyla sonlandırdı: “Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır.” Hatimoğulları, bu tür müdahalelerin toplumsal barışı tehdit ettiğini ve derhal durdurulması gerektiğini savundu.