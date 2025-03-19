DEM Parti’den İmamoğlu Operasyonuna Sert Tepki

İMAMOĞLU’NA YAPILAN OPERASYONUN SESSİZ BİRBİRLİĞİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alınması, siyasi alanda önemli yankılar uyandırdı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmamoğlu ile birlikte ilçe belediye başkanları ve gazetecilere yönelik gerçekleştirilen operasyonu sert bir biçimde eleştirdi. Hatimoğulları, yaşananları “hukuk sınırlarını tanımayan siyasi bir müdahale” olarak nitelendirirken, gözaltındaki kişilerin derhal serbest bırakılmasını istedi.

HUKUKUN YERİNE SİYASET DEVALETİNDE GÖZALTI

Hatimoğulları, operasyona dair yaptığı açıklamada, bu sürecin Türkiye’deki toplumsal gerilimi artıracağını vurguladı: “Sandık, oy ve makam uğruna bu ülkenin en büyük kentinin belediye başkanının sabah baskınıyla gözaltına alınması, yüzlerce yıl unutulmayacak bir utançtır. Adalete olan inancı tuzla buz eden bu operasyon, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesidir.” DEM Parti lideri, bu tür uygulamaların demokratik değerlere ciddi zararlar verdiğini belirtti.

DAHA FAZLA DEMOKRASİYE İHTİYAÇ VAR

Hatimoğulları, Türkiye’nin mevcut sorunlarına dikkat çekerek, “Türkiye’nin ihtiyacı sabahın köründe polis baskınlarıyla belediye başkanlarını gözaltına almak değil; daha fazla demokrasi ve hukuktur,” ifadelerini kullandı. Bu operasyonun, ülkede zaten kırılgan olan adalet algısını daha da zedelediği belirtildi ve hükümete bu yaklaşımı terk etme çağrısında bulundu.

TOPLUMSAL BARIŞA TEHDİT

DEM Parti Eş Genel Başkanı, sözlerini sert bir uyarı ile sonlandırdı: “Herkesi uyarıyoruz. Adalete olan inanç biterken, birlikte eşit ve adil yaşam umudu büyük zarar görecektir. Gidilen yol, yol değildir. Zararlıdır.” Hatimoğulları, bu tür müdahalelerin toplumsal barışı tehdit ettiğini ve acilen durdurulması gerektiğini savundu.