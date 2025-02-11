DEM Parti’den Öcalan’ın Çağrısına Yorum

DEM PARTİSİ ÜST DÜZEY YETKİLİLERİNDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında bir konuşma yaptı. Hatimoğulları, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın çağrısına yönelik olarak, “15 Şubat’a yetişmeyebilir, Şubat ayı içerisinde gerçekleşir.” ifadelerini kullandı. Daha önce, DEM Parti’nin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan’ın önümüzdeki günlerde silah bırakma çağrısı da içeren tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını belirtmişti.

İMRALI’DAKİ GÖRÜŞME SÜRECİ BAŞLADI

22 Ekim’de başlayan kritik süreçte, DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan ile ilk görüşmesini 28 Aralık’ta gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonra yapılan açıklamada, “Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz.” denilmişti. Öcalan, görüşme sonrasında 7 maddelik bir mesaj paylaşarak çağrı yapmaya hazır olduğunu ifade etmişti. Heyet aynı zamanda parti liderleriyle mecliste de görüşmeler yapmıştı. İkinci görüşme ise 23 Ocak’ta gerçekleştirildi. Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, terör örgütü lideri Öcalan’ın gerekli çalışmaları yaptığı belirtilip, “Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır.” ifadesine yer verilmişti.