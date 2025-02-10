DEM Parti’den Öcalan’ın Çanakkale Mesajı

TÜRKİYE’DE TERÖRSÜZ BİR GELECEK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

Terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda önemli adımlar atılmaya devam ediyor. 1 Ekim’de başlayan yeni dönemin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihi açıklamalarıyla somut hale geldiği görüldü. İmralı Adası’nda PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştiren DEM Parti heyeti, temaslarına hız kesmeden devam ediyor. DEM Parti İl Örgütü tarafından Çanakkale’de düzenlenen Halk Buluşması’na DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve partililer katıldı.

ÖCALAN’A AİT MESAJLAR KAMUOYUNA İLETİLİYOR

Toplantıda konuşan Bakırhan, Abdullah Öcalan’ın kendisiyle görüşen iki heyete çok önemli mesajlar ilettiğini belirtti. Öcalan’ın, “Çanakkale ruhuna uygun şekilde, kardeşçe, eşit haklarla bir arada yaşayalım” dediğini ifade eden Bakırhan, buna itiraz edilemeyeceğini vurguladı. Bakırhan, bir arada olmanın ve eşit haklarla yaşamayı kabul etmenin, hem insan vicdanına hem de din ve inançlara en uygun olanı olduğunu söyledi.

BİR ARADA YAŞAMA İÇİN ÖNEMLİ BİR ÇAĞRI

Bakırhan, kamuoyunun Öcalan’ın çağrısının ne olacağına büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi ve “Biz, Öcalan’ın yanında değiliz ama Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununa demokratik bir çözüm bulunması adına önemli bir çağrı yapacağını biliyoruz. Bu çağrı, 85 milyon insanın yeniden kardeşçe ve eşit bir şekilde bir arada yaşamını sağlayacak. Öcalan’ın mesajı Çanakkale ruhuna uygun olacak,” dedi. Ayrıca, Bakırhan, salondaki katılımcılara hangi milliyet ve inançtan olursa olsun, bu önemli çağrıya sahip çıkmaları ve sürece destek vermeleri çağrısında bulundu.