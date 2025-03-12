DEM Parti, Erdoğan’dan Görüşme Talep Etti

CUMHURBAŞKANI’NA GÖRÜŞME TALEBİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptıklarının ardından DEM Parti, görüşme talebinde bulunarak harekete geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetinin randevu isteğine olumlu karşılık verebileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından, DEM Parti resmi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapmak için randevu talep etti.

DAHİLİ DEĞERLERİ İFADE EDİYOR

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, planlanan görüşmenin önemine değinerek, Türkiye’nin temel meselelerinin çözümü açısından diyaloğun gerekli olduğunu belirtti. Aynı zamanda, DEM Parti’nin İmralı heyetinde bulunan Ahmet Türk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a fikirlerini iletme niyetinde olduklarını ifade etti. Görüşmenin detayları ve tarihi ise önümüzdeki günlerde belirleneceği bildirildi.