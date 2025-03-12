DEM Parti Erdoğan’dan Randevu İstedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan olumlu yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın randevu açıklamasının ardından DEM Parti harekete geçti ve görüşme talep etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetiyle yapılacak olan görüşmeye olumlu yanıt verebileceğini duyurdu. Bununla birlikte, DEM Parti resmi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşmak için randevu talebinde bulundu.

önemli bir adım

Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan, bu görüşmenin büyük bir önem taşıdığını ve Türkiye’nin temel meselelerinin çözümünde diyaloğun şart olduğunu ifade etti. Ayrıca, DEM Parti’nin İmralı heyetinde yer alan Ahmet Türk de Erdoğan’a kendi fikirlerini iletmek istediklerini belirtti. Görüşmenin detayları ve tarihiyle ilgili bilgi önümüzdeki günlerde netleşeceği aktarıldı.