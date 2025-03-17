DEM Parti Görüşmesi Sonrası İlk Açıklama

TOPLANTININ SONUCUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde düzenlenen AK Parti MKYK toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önemli konularda açıklamalarda bulundu. Çelik, “Ramazan vesilesiyle teşkilatımızın yoğun çalışması var. Bütün arkadaşlarımız illeri ziyaret edip vatandaşla bir araya geliyor.” dedi. Ulaştırma bakanı, ulaştırma hizmetleri hakkında MKYK’yı bilgilendirdi. Çelik, “Nevruz’u Türk Dünyası’ndan Balkanlar’a kadar her yerde baharın müjdecisi olarak kutluyoruz.” ifadesini kullanarak 21 Mart’ta Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı’nın katılacağı bir program gerçekleştireceklerini duyurdu. “Bu kaos döneminde bütün bu bölgeye kardeşlik mesajı açısından nevruz kadim bir anma olarak kutlanacak.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

TÜRKİYE’Yİ GÜÇLENDİREN ROLLER

Çelik, Türkiye’nin terör belasından kurtulması açısından önemli aşamalar kaydedildiğini ifade etti. “Fiilen görüyoruz ki ikinci dünya savaşı sonrası kurulan düzen bitmiştir.” diyen Çelik, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin kilit olma rolünü sürdüreceğini belirtti. “Nasıl bir yol izleyeceğimiz, dünya düzeninin nereye gideceği açısından önemli ipucu olacaktır.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Türkiye’nin yalnızca güvenlik konularıyla sınırlı bir perspektiften değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. “Türkiye’yi ekonomik, sosyal değerler bakımından değerlendirmeniz gerekir.” diye ekledi.

Suriye’deki durum üzerine de açıklamalarda bulunan Çelik, “Suriye’deki gündemi yakından takip ediyoruz.” ifadesini kullandı. Alevi kardeşlere yönelik saldırıları lanetleyen Çelik, “Bunların cezalandırılması önemli olacaktır.” açıklamasında bulundu. “Saldırıyı gerçekleştiren teröristler, orada vekil güç olarak hareket eden silahlı gruplardır.” şeklinde bir tanımda bulundu. Çelik, mezhepsel ve etnik köken odaklı suçlamaların adil olmadığını belirtti ve siyasi mezhepçiliğe dikkat çekti.

TERÖRÜN KÖKÜNÜ KAZIMAK İÇİN YENİ ADIMLAR

AK Parti-Dem Parti görüşmesine de değinen Çelik, “Bireysel değil toplumsal düzeyde sorunların çözülmesi için demokrasi standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir.” diyerek, terörizmin önlenmesine yönelik kararlılık mesajı verdi. “PKK’nın silah bırakıp kendini feshetmesi öncelikli konumuz.” açıklamasıyla birlikte, siyasi müzakerelerin bu çerçeve içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

GELECEK İÇİN ÇAĞRI VE HAZIRLIKLAR

Cumhurbaşkanının liderliğinde gerçekleşen görüşmelerin önemine değinen Çelik, “Devletimizin kapasitesi yüksek, önemli olan silah bırakma sürecinin başlamasıdır.” dedi. Çelik, Nevruz programının Cumhurbaşkanı’nın vizyonuna uygun olduğunu belirterek, “Ziyaretleri ile ilgili hedef terör örgütünün silah bırakmasıdır.” şeklinde bir hedef belirledi. Gelecek adımlar için çağrıların önemine değinerek, “Bu trafiğin esası işte bu çağrının yapılmasıydı.” ifadesiyle sürecin devam edeceği mesajını verdi.