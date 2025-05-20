“Dem Parti Heyeti CHP ile Buluştu”

YENİ GELİŞMELER

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili son günlerde yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. DEM Parti’nin İmralı heyeti, geçtiğimiz hafta sonu İmralı’ya gitmiş ve terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

CHP İLE İLK GÖRÜŞME

Bu görüşmelerin akabinde, DEM Parti heyeti üçüncü kez siyasi parti ziyaretlerine başladı. Bugün bu ziyaretlerin ilki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile gerçekleşti. Heyet, CHP Genel Başkanı Özgür Özel yönetimindeki CHP heyetiyle bir araya geldi. DEM Parti içindeki heyette, eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra grup başkanvekilleri de yer aldı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ’NE ZİYARET

DEM Parti heyeti bugün, Yeniden Refah Partisi’ni de ziyaret edecek. Ziyaretler daha sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile devam edecek. DEM Parti heyetinin, AK Parti ve MHP ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı.