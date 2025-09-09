Dem Parti Heyeti Öcalan İle Görüşecek

DEM PARTİSİ’NİN İMRALI ZİYARETİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin önde gelen isimlerinden oluşacak bir heyetin, gelecek hafta İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu ziyaret, uzun bir aranın ardından gerçekleşmesi planlanan önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor.

GÖRÜŞME DETAYLARI PAYLAŞILDI

Ayşegül Doğan, resmi açıklamasında ziyarete ilişkin ayrıntılara yer verdi. Partinin yetkili kurullarında alınan karar doğrultusunda İmralı Adası’na yapılacak bu ziyaretin, kamuoyuna duyurulması önem taşıyor. Bu gelişme, DEM Parti’nin siyasi stratejileri ve çözüm süreçleri açısından dikkate değer bir adım olarak değerlendiriliyor.