Dem Parti Heyeti Öcalan İle Görüşecek

DEM PARTİSİ GÖRÜŞME İÇİN İMRALI ADASI’NA GİDECEK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin üst düzey isimlerinden oluşan bir heyetin, gelecek hafta İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapacağını açıkladı.

ZİYARETİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Ayşegül Doğan, resmi açıklamasında, uzun bir aranın ardından gerçekleşmesi planlanan bu ziyaretin ayrıntılarına dikkat çekti. Söz konusu ziyaretin, partinin yetkili kurullarında alınan karar doğrultusunda gerçekleştirileceği bilgisi verildi ve kamuoyuna duyuruldu.

