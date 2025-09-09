Dem Parti Heyeti Öcalan ile Görüşecek

Gündem

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI’YA GİDECEK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, önümüzdeki hafta parti üst düzey isimlerinden oluşan bir heyetin İmralı Adası’na gidip terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapacağını açıkladı. Bu önemli ziyarete ilişkin bilgiler, Doğan tarafından yapılan resmi açıklamada yer aldı.

ZİYARETİN DETAYLARI PAYLAŞILDI

Doğan, İmralı Adası’na yönelik ziyaretin, partinin yetkili kurullarında alınan karar doğrultusunda gerçekleştirileceğini kamuoyuna aktardı. Uzun bir aranın ardından gerçekleşmesi planlanan bu görüşme, partinin stratejik planları açısından kritik bir öneme sahip.

