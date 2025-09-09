Dem Parti Heyeti Öcalan’la Görüşecek

Gündem

DEM PARTİSİ’NDEN ÖNEMLİ ZİYARET

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti yönetiminde yer alan önemli isimlerden oluşan bir heyetin, gelecek hafta İmralı Adası’na seyahat edeceğini ve burada terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapacağını açıkladı.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI AÇIKLANDI

Doğan, yapılan resmi açıklamada, uzun bir süreden sonra planlanan bu ziyaretin detaylarını aktardı. Parti yetkili kurullarında alınan kararlara dayanarak, İmralı Adası’na gerçekleşecek ziyaret hakkında kamuoyuna bilgi verilmesi gerektiğini vurguladı.

