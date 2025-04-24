Dem Parti İmralı Heyetiyle Görüşme Yapılacak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN ADIMLAR ATILIYOR

Türkiye’de terörle mücadeleye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti’nin İmralı heyeti ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in sağlık sorunları nedeniyle ertelenen görüşme için yeniden talepte bulundu.

GÖRÜŞME TARİHİ AÇIKLANDI

Parti sözcüsü Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, bu görüşmenin bu hafta içinde yapılmasının beklendiğini belirtti ve kesin tarih açıklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile DEM Parti görüşmesi, bugün saat 10.30’da yapılacak.

PERVİN BULDAN GÖRÜŞMEDE YER ALMAYACAK

Görüşmeye Pervin Buldan katılamayacak. Yoğun hastane programı nedeniyle görüşmede, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli’nin yer alacağı bildirildi.

Oluç, Halk TV’de katıldığı bir programda, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile yapılacak görüşmeye DEM Parti Grup Başkanvekilleri ve Hukuk Komisyonu Sözcülerinin katılacağını duyurdu. Görüşmenin ana gündemi, önümüzdeki günlerde Meclis’e gelmesi beklenen yargı paketlerine dair DEM Parti’nin talepleri ve hazırlıkları olacak.