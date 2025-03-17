DEM Parti MHP Görüşmesi Tamamlandı

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMELERINE DEVAM EDİYOR

DEM Parti, yeni haftaya Meclis’te diğer siyasi partilerle görüşmeler yaparak başladı. İmralı heyetinin bugün gerçekleştireceği iki önemli görüşmeden ilki MHP ile yapıldı. DEM Parti İmralı heyeti, saat 11.00’de MHP grubunu ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından heyet üyeleri gazetecilere açıklamalarda bulundu.

GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

DEM Parti heyeti adına konuşma yapan Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı. Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini de iletti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti. Görüşmede Sırrı Süreyya Önder ve Tülay Hatimoğulları Oruç da yer aldı.

KATILIMCILAR VE HEYETLER

Görüşmeye katılan DEM Parti tarafında, eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç’un yanı sıra İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı. MHP tarafında ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konukları karşıladı. DEM Parti İmralı heyeti, günün ilerleyen saatlerinde AK Parti ile bir diğer görüşme daha gerçekleştirecek.

BAHÇELİ’DEN DEĞERLENDİRME

Toplantıya katılmayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada terörle mücadelenin önemine değindi. Bahçeli, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” diyerek, DEM Parti heyetinin diğer siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmelerin terörsüz Türkiye mücadelesine desteklerinin takdire şayan olduğunu söyledi. Bahçeli, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.” diye ekledi.

AK PARTİ VE DEM ÜYELERİNDEN AÇIKLAMALAR

Kanal 7 programında yer alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TV 100’de açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, hükümetin tanımladığı Terörsüz Türkiye sürecinin ilerlediğini dile getirdi. Güler, “Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi, PKK’nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi.” derken, Bakırhan ise karşılıklı diyalogun önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM heyeti ile görüşeceği de gündemdeki bir diğer önemli konu olarak öne çıkıyor.

GÖRÜŞME TARİHİ BELİRSİZLİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM heyeti ile görüşme planını belirtti. Heyet içerisinde yer alan Pervin Buldan, Erdoğan’ın, “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var.” dediğini aktardı. DEM heyetinin bu görüşmenin detaylarını öğrenmek için sabırsızlandığı dikkat çekiyor.