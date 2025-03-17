DEM Parti, MHP Ve AK Parti İle Görüştü

MECLİS’TE SİYASİ TURLAR DEVAM EDİYOR

DEM Parti İmralı Heyeti, bugün TBMM’de bir dizi ziyaret gerçekleştiriyor. Öncelikle MHP’yi ziyaret eden heyet, ardından saat 14.00’te AK Parti grubuyla bir araya geldi.

GÖRÜŞMELERE KATILAN İSİMLER

AK Parti heyetinde; AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin bulundu. DEM Parti tarafında ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç, İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit hazır bulundu. Tokalaşmanın ardından görüşmelere geçildi.

MHP ZİYARETİ VE AÇIKLAMALAR

DEM Parti İmralı heyeti, aynı gün MHP grubunu da ziyaret etti. Saat 11.00’de başlayan bu görüşme bir saat sürdü. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi. Ayrıca Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti.

DEM PARTİ VE MHP GÖRÜŞMESİNİN DETAYLARI

Görüşmeye DEM Parti tarafında Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları Oruç, Sırrı Süreyya Önder ve Gülistan Koçyiğit katıldı. MHP’den ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konukları karşıladı. Görüşme sonrası karşılıklı yanındaki konulara geçildi.

BAHÇELİ’NİN MESAJLARI

Görüşmede MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer almazken, görüşme öncesi yazılı bir açıklama yapmıştı. Sürece dair önemli mesajlar veren Bahçeli, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” ifadesini kullandı. Ayrıca, “DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.” dedi.

AK PARTİ’DEN GÖRÜŞME AÇIKLAMALARI

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile önceden önemli mesajlar verdi. Her iki isim de hükümetin Terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürecin ilerlediğini söyledi. Güler, “Bizim tek gündem maddemiz, silahlara veda edilmesi ve PKK’nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesidir.” dedi. Bakırhan ise, “Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir” ifadeleriyle sürecin gerekliliğine vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME PLANLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM heyeti ile yapacağı görüşme ise dikkatle bekleniyor. Erdoğan, bu görüşmeyi gerçekleştirmek için hazırlık olduklarını belirtti. Heyette bulunan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı’nın, Sırrı Süreyya Önder’e, “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur.” dediğini aktardı.