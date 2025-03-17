DEM Parti Ve MHP Görüşmesi Yapıldı

DEM PARTİ İMRALI HEYETİ TEMASLARINI SÜRDÜRÜYOR

DEM Parti İmralı heyeti, temaslarına devam ediyor. Yeni haftaya, Meclis’te siyasi parti turuyla başlayan heyet, gün içerisinde iki önemli görüşme gerçekleştirecek. İlk görüşme MHP’ye yapıldı ve DEM Parti İmralı heyeti saat 11.00’de MHP grubunu ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yapıldı.

GÖRÜŞME DETAYLARI VE KATILIMCILAR

DEM Parti heyeti adına Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” açıklamasında bulundu. Tülay Hatimoğulları Oruç, görüşme esnasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmenin faydalı geçtiğini ifade etti. Görüşmede, DEM Parti tarafında eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç’un yanı sıra İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit yer aldı. MHP tarafında ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konukları karşıladı. Bugün DEM Parti İmralı heyeti, AK Parti’yi de ziyaret edecek.

BAHÇELİ’DEN ONURLANDIRICI AÇIKLAMALAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmede yer almadı. Ancak Bahçeli, görüşmeden önce yaptığı yazılı açıklamada önemli mesajlar verdi. “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” diyen Bahçeli, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle gerçekleştirdiği görüşmeleri övgüyle karşıladı ve “Terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır.” ifadelerinde bulundu. Ayrıca Bahçeli, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.” dedi.

KONUŞMALARDA ÖNE ÇIKAN İFADELER

Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yönelik “kurucu önder” ifadesine yapılan eleştirilere de yanıt vererek, “PKK’yı kuran ve kumanda eden teröristbaşı Abdullah Öcalan, aynı zamanda örgütün kurucu önderidir.” dedi. Görüşmelerle ilgili Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve TV 100 yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan önemli mesajlar verdi. Abdullah Güler, “Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi.” diye konuştu. Bakırhan da iki tarafın diyalog kurmasının önemine değinerek, “Bu sürecin bazı gerekleri var.” ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME BEKLENİYOR

Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM heyeti ile yapacağı görüşmeye çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “görüşürüm” mesajını iletti ve DEM Parti randevu talep etti. Heyetteki Pervin Buldan, Erdoğan’ın görüşme esnasında “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur…” dediğini aktardı.