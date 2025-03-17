DEM Partinin AK Parti ile Görüşmesi Başladı

DEM PARTİ HEYETİ MECLİS’TE ZİYARETLER YAPIYOR

DEM Parti İmralı Heyeti, gün içerisinde Meclis’te bir dizi siyasi görüşme gerçekleştiriyor. Heyet, ilk olarak MHP’yi ziyaret etti ve ardından AK Parti grubuyla bir araya geldi. Görüşme, saat 14.00’te başladı.

GÖRÜŞMEYE KATILAN İSİMLER

AK Parti heyetinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. DEM Parti tarafında ise eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit bulunuyordu. Toplantıdan önce AK Partililer, DEM Partililerle tokalaştı.

MHP ZİYARETİNİN DETAYLARI

DEM Parti İmralı heyeti, MHP grubunu da saat 11.00’de ziyaret etti. Bu görüşme bir saat sürdü ve sonrasında gazetecilere açıklamalar yapıldı. Konuşan Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de geçmiş olsun dileklerini iletti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise görüşmenin faydalı geçtiğini vurguladı.

BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ MESAJLAR

Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmadı. Bahçeli, görüşme öncesinde yazılı bir açıklama yaparak, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesinin, “terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayan” olduğunu belirtti. Bahçeli, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.” şeklinde konuştu.

AK PARTİ VE DEM’DEN GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

Kanal 7’de yer alan bir yayına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TV 100’de konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşme öncesi önemli mesajlar verdi. Her iki isim de hükümetin terörsüz Türkiye hedefinin, ön şartsız ilerlediğini vurguladı. Güler, “Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi ve PKK’nın kendisine bağlı tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi.” dedi. Bakırhan ise, “Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir.” ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM heyetiyle yapacağı görüşmeye odaklanıldı. Erdoğan’ın “görüşürüm” mesajının ardından DEM Parti randevu talep etti. Heyette yer alan Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te yaptığı sohbette Sırrı Süreyya Önder’e, “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var.” dediğini aktardı.