Dem ve AK Parti Görüşmesi Açıklaması

İMRALI’DAN GELEN ÇAĞRIYLA BAŞLATILAN ZİYARETLER

İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısının ardından başlayan DEM Parti siyasi parti ziyaretleri sürüyor. İkinci tur kapsamındaki ziyaretlerde, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) ardından Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AK Parti) ziyaret etti.

GÖRÜŞMEDE KİMLER BULUNDU?

AK Parti heyetinde, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Özlem Zengin yer aldı. DEM Parti heyeti ise, eş genel başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile İmralı Heyeti’nden Sırrı Süreyya Önder ve Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit’ten oluştu. AK Parti’den yapılan açıklamada, “Dostane samimi bir sohbet yaptık. Karşılıklı değerlendirmelerimizi ilettik.” denildi.

MHP ZİYARETİ VE GÖRÜŞME BAŞLIYOR

DEM Parti İmralı heyeti, Meclis’te MHP grubunu da ziyaret etti. Saat 11.00’de başlayan ve bir saat süren görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapıldı. DEM Parti heyetine yönelik olarak Tülay Hatimoğulları Oruç, “MHP ile gelişen süreçle ilgili görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı gün içinde paylaşacağız. MHP heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz.” sözlerini kullandı. Ayrıca, Oruç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye geçmiş olsun dileklerini de iletti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, görüşmenin faydalı geçtiğini belirtti.

Görüşmede DEM Parti tarafından Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç ile Sırrı Süreyya Önder ve Gülistan Koçyiğit yer aldı. MHP tarafında ise genel başkan yardımcıları Faruk Aksu, Feti Yıldız ve Semih Yalçın konukları karşıladıktan sonra görüşmeye geçildi.

BAHÇELİ’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Görüşmeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katılmıyordu. Bahçeli, görüşme öncesi yaptığı yazılı açıklamada, “Terörle varılacak hiçbir yer, erişilecek hiçbir menzil yoktur.” diyerek önemli mesajlar verdi. “DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır.” ifadesini kullandı. Bahçeli, “Artık terörü kalıcı olarak hayatımızdan çıkarmanın zamanı gelip çatmıştır.” dedi.

BAHÇELİ’NİN ELEŞTİRİLERE YANITI

Bahçeli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için kullandığı “kurucu önder” ifadesine yönelik eleştirilere ise “MHP’ye haksız ve hayasız şekilde saldırıda bulunanlar, bu sıfatın bizlere ait olmadığını biliyor olsalar bile bilmezliğe yatan şarlatanlardır.” açıklamasında bulundu.

DEM PARTİ VE AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA

Kanal 7 yayınına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile TV 100 yayınına katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görüşme öncesi önemli mesajlar verdiler. Her iki isim de hükümetin terörsüz Türkiye olarak tanımladığı sürecin ön şartsız ilerlediğini ifade etti. Abdullah Güler, “Bizim tek gündem maddemiz silahlara veda edilmesi, PKK’nın tüm gruplarla birlikte kendisini feshetmesi.” dedi. Bakırhan ise, “Bu tür süreçlerde karşılıklı diyalog çok önemlidir.” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN’DAN DEM HEYETİNE GÖRÜŞME TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın DEM heyeti ile yapacağı görüşmeye ilgi büyük. Erdoğan’ın “görüşürüm” mesajının ardından DEM Parti randevu talep etti. Heyetteki Pervin Buldan, Cumhurbaşkanı’nın kendilerine, “Bu görüşmeyi bayramdan sonra yaparsak daha iyi olur, çünkü bazı hazırlıklarımız var.” dediğini aktardı.