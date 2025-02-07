Dembele ve Kane Formda: Oyuncu Bahisleri

OYUNCU BAHİSLERİYLE MAÇ KEYFİ ARTAR

Oyuncu bahisleri, maçların keyfini arttırma konusunda özellikle dikkat çekiyor. Güncel olarak oyuncu bahisleri sayesinde Misli üyeleri kazançlarına yeni kazançlar ekliyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Süper Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga gibi birçok ligde yer alan oyuncu bahisleri ile İddaacılar, farklı bir oyun deneyimi yaşıyor. “Oyuncu Gol Atar”, “Oyuncu İlk Golü Atar”, “Oyuncu kaleyi bulan şut çeker” ve “Oyuncu Kart Görür” gibi bahis seçenekleri yanında, “Oyuncu Özel Kombosu” oyunlarıyla da Misli üyeleri birçok farklı seçeneğe ulaşabiliyor. Gol ya da asist, şut, faul, isabetli pas ve ofsayt gibi seçenekleri içeren “Oyuncu Özel Kombosu” oyunları, İddaacılar arasında oldukça popüler bir tercih haline geliyor.

İSTATİSTİKLERİYLE DESTEKLENEN OYUNCU BAHİSLERİ

Misli, oyuncu bahisleriyle ilgili üyelerine dikkat çekici istatistikler sunmaya devam ediyor. Cuma günü oynanacak maçlarla ilgili öne çıkan bazı istatistikler şu şekilde:

– **Paris Saint Germain – Monaco / Oyuncu Gol Atar: Ousmane Dembele**

Paris Saint Germain’de Ousmane Dembele, ligdeki son 5 maçının tamamında gol atmayı başardı.

– **Bayern Münih – Werder Bremen / Oyuncu Gol Atar: Harry Kane**

Bayern Münih’te Harry Kane, ligde oynadığı son 7 iç saha maçının 5’inde ağları sarsmayı başardı.

– **Bayern Münih – Werder Bremen / Oyuncu Gol Atar: Jamal Musiala**

Bayern Münih’ten Jamal Musiala, ligde ilk 11 başladığı son 12 maçın 7’sinde gol sevinci yaşadı.

– **Como 1907 – Juventus / Oyuncu Gol Atar: Nico Paz**

Como 1907’de Nico Paz, son 4 iç saha maçının her birinde gol atmayı başardı.

– **Nantes – Brest / Oyuncu Gol Atar: Ludovic Ajorque**

Brest forması giyen Ludovic Ajorque, son 4 lig maçında da gol atarak formunu sürdürüyor.

– **Samsunspor – Hatayspor / Oyuncu Özel Kombosu: Marius Mouandilmadji**

Samsunspor’da Marius Mouandilmadji, ligde iç sahada oynadığı son 3 maçta ya gol attı ya da asist yaptı.

– **Samsunspor – Hatayspor / Oyuncu Kaleyi Bulan Şut Çeker: Carlo Holse**

Samsunspor’da Carlo Holse, ligdeki son 6 iç saha maçının tamamında kaleyi bulan şut çekti.

– **Samsunspor – Hatayspor / Oyuncu Faul Yapar: Zeki Yavru**

Samsunspor’da Zeki Yavru, ligdeki son 10 iç saha maçında faul yapma performansını sürdürüyor.

YENİ ÜYELERE KAMPANYA FIRSATI

Ayrıca Misli’ye yeni üye olan her kişi, 150 TL değerinde Misli Puan kazanma fırsatına sahip. Misli’ye üye olun, kampanyaya katılın ve 150 TL kazanma şansını yakalayın. “Şampiyon Oranlar”ın sunulduğu Misli’de, maçların heyecanını daha fazla yaşamak mümkün.